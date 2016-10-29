مقتل 4 من “الحشد الشعبي” إثر تفجير انتحاري جنوب غرب الموصل‎

نينوى - الأناضول - أفاد ضابط في الجيش العراقي، السبت، بمقتل 4 من “الحشد الشعبي”، إثر تفجير انتحاري استهدفهم أثناء تمشيطهم قرية مشيرفة المحررة من تنظيم “الدولة الاسلامية” جنوب غرب الموصل.

وقال النقيب “فيصل ياسين” الضابط في قيادة عمليات نينوى، إن “4 من عناصر سرايا عاشوراء (تابعة للحشد الشعبي) قتلوا بتفجير سيارة مفخخة في قرية مشيرفة”.

وأضاف أن “التفجير وقع أثناء عملية تمشيط وتطهير قرية مشيرفة شمال قضاء الحضر بعد تحريرها يوم أمس من قبل تشكيلات من الجيش العراقي، إلى جانب فصائل من الحشد الشعبي”.

وفي 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري، انطلقت معركة استعادة مدينة الموصل من “الدولة”، بمشاركة نحو 45 ألفاً من القوات التابعة للحكومة العراقية، سواء من الجيش، أو الشرطة، فضلاً عن “الحشد الشعبي” (شيعي)، و”حرس نينوى” (سني) إلى جانب قوات البيشمركة وإسناد جوي من التحالف الدولي.

وترفض غالبية القوى السُنية المنخرطة في العملية السياسية، إشراك قوات “الحشد الشعبي” في معارك تحرير الموصل؛ خشية تكرار الأحداث الطائفية التي شهدتها مدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين/شمالي العراق)، ومناطق أخرى بعد طرد التنظيم.