مقتل 10 على الأقل في غارة للتحالف العربي في اليمن

صنعاء - أ ف ب – قتل عشرة مدنيين السبت في جنوب غرب اليمن، في غارات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية الذي يشن حملة ضد المتمردين الحوثيين، كما أفاد طبيب في المستشفى العام ومسؤول محلي ووكالة “سبأ نيوز″ التابعة للمتمردين.

واستهدف القصف حياً سكنياً في منطقة الصلو شرق تعز، حيث تدور معارك بين الحوثيين والقوات التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. من جهته اكد مسؤول حكومي محلي “مقتل 11 مدنياً بينهم سبع نساء وطفل” في غارتين، فيما اعلن مستشفى المدينة مقتل 15 شخصاً بينهم أطفال ونساء.