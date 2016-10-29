روحاني يشدد علي ضرورة التعاون بين إيران والاتحاد الأوروبي لحل مشاكل المنطقة وتعزيز الأمن فيها

طهران- د ب ا- شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة التعاون بين إيران والاتحاد الأوروبي لحل مشاكل المنطقة وتعزيز الأمن فيها، مشيراً إلى أن على الجميع أن يدرك أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية وإن هذه الأزمة تحل من خلال السبل السياسية والدبلوماسية.

جاء ذلك خلال استقبال روحاني منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موجيريني في طهران السبت، حسبما ذكرت وكالة الانباء الايرانية (إرنا).

وشدد روحاني على ضرورة اعتبار الأعمال الإرهابية في سوريا والعراق بأنها تمثل خطرا كبيرا على العالم، وقال “لو لم يتم مكافحة الإرهاب بشكل جاد فإننا سنشهد ظهور دول وحكومات إرهابية في المنطقة وشمال أفريقيا”.

واعتبر إن الأولوية يجب أن تعطي في سورية والعراق لمحاربة الإرهاب وقال: “إن تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب واحترام السيادة الكاملة للبلد وضمان مستقبل سوريا يتحقق من خلال احترام رأي الشعب السوري”.

ولف إلى الأوضاع الإنسانية في سوريا واليمن، مشدداً علي ضرورة سعي جميع الدول إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق.

وكانت موجيريني، التي وصلت إلى طهران الجمعة، قد التقت، صباح السبت، وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف وبحثا التعاون الثنائي وكذلك التطورات في سورية، بحسب (إرنا).

وتأتي هذه الزيارة بعد المشاورات المكثفة التي اجراها ظريف مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف والسوري وليد المعلم حول الاوضاع في سوريا في موسكو الجمعة.

وسوف تتوجه موجيريني إلى السعودية بعد زيارتها لإيران.