مسؤول عراقي: تنظيم الدولة أعدم عوائل حاولت الفرار من إحدى مدن الأنبار‎

الأنبار- الأناضول- قال مسؤول محلي عراقي، السبت، إن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” قام بإعدام عدد من العوائل التي حاولت الهروب من مدينة “عنه” في محافظة الأنبار غربي البلاد.

جاء ذلك على لسان سعد الدليمي قائممقام قضاء عنه، متحدثاً للأناضول.

وأوضح الدليمي أن “عدداً (لم يحدده) من العائلات حاولت الهروب من مدينة عنه (190كلم غرب الرمادي، والتي يسيطر عليها تنظيم داعش منذ أكثر من 3 سنوات)، باتجاه الصحراء نحو المناطق التي تسيطر عليها القوات الأمنية العراقية”.

وأضاف “أقدم التنظيم يوم الجمعة، على إعدام تلك العائلات التي غالبيتها من النساء والأطفال، رمياً بالرصاص مع الشخص الوسيط الذي قام بمساعدتها، وترك جثثهم في الصحراء”.

وأشار المسؤول نفسه، إلى أن هناك استعدادات عسكرية واسعة لتحرير القضاء من تنظيم الدولة، “بمشاركة طيران التحالف الدولي والقوة الجوية وأبناء العشائر وكافة القوات الأمنية العراقية”، دون إعطاء تاريخاً بعينه.

يذكر أن داعش سيطر منتصف 2014، على “عنه”، وذلك بعد انسحاب الأجهزة الأمنية دون قتال، فيما فرض التنظيم الإقامة الجبرية على المدنيين في تلك المدينة.