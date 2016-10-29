محكمة مصرية تصدر احكاما بالسجن على 18 مصريا في قضية “شغب بولاق”

القاهرة- د ب أ- قضت محكمة مصرية السبت حضوريا بالمؤبد على متهمين والسجن 15 عاما على 16 أخرين في القضية المعروفة إعلامية “أحداث شغب بولاق أبو العلا”.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة باقي المتهمين ورفض الدعوي المدنية.

ويحاكم في القضية 104 متهمين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم “القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة”.

على صعيد أخر، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر ما يعرف بـ”تنظيم أنصار بيت المقدس″ الى جلسة 15 تشرين ثان/ نوفمبر لاستكمال سماع الشهود.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الفلسطينية، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.