أين أصبح الهجوم على الموصل؟

بغداد- أ ف ب- أطلق العراق هجوماً واسعاً في السابع عشر من تشرين الأول/اكتوبر لاستعادة مدينة الموصل من أيدي تنظيم “الدولة الإسلامية”. في ما يلي بعض التفاصيل المتعلقة بهذه العملية العسكرية الأكبر في البلاد منذ سنوات عدة.

ما هي القوات العراقية المشاركة في معركة الموصل؟

تشارك الى جانب الجيش العراقي قوات مكافحة الارهاب وقوات التدخل السريع اضافة الى الشرطتين المحلية والفدرالية وقوات البشمركة الكردية.

اما قوات الحشد الشعبي الشيعية المدعومة من ايران، فهي قوات غير نظامية بدات تشارك حاليا بقوة في المعركة بعد ان كان تدخلها محدودا في بداية الهجوم.

اين هي نقاط الهجوم؟

بدأ الهجوم على الموصل من الشمال والشرق والجنوب. وقال الجنرال جوزف فوتيل قائد القوات الاميركية في الشرق الاوسط ان القوات العراقية فضلت في البداية عدم فتح الجبهة الغربية لافساح المجال امام السكان للفرار. كما اعتبر ان فرار الجهاديين يمكن ان “يحد من احتمالات تدمير المدينة”.

الا ان قوات “الحشد الشعبي” شنت السبت هجوما بهدف التقدم من جنوب غرب الموصل باتجاه مدينة تلعفر الواقعة بين الموصل والحدود السورية. والهدف هو انتزاع هذه المدينة من ايدي التنظيم الجهادي وقطع طريق الامداد الى مسلحيه من سوريا بشكل خاص.

كيف كانت ردة فعل الجهاديين على الهجوم؟

عنيفة كما كانوا على الدوام في معارك سابقة.

واعلنت الامم المتحدة انها تلقت معلومات خلال الاسبوع الحالي تفيد باعدام اكثر من 250 شخصا خلال يومين في منطقة الموصل على ايدي مسلحي التنظيم الجهادي.

كما اوضحت الامم المتحدة ان التنظيم خطف نحو 8000 عائلة لاستخدام افرادها كـ “دروع بشرية” على الارجح.

كما شن مسلحو تنظيم “الدولة الاسلامية” عشرات الهجمات الانتحارية على متن سيارات مفخخة استهدفت القوات المسلحة العراقية.

وعمل التنظيم ايضا على شن هجمات على مناطق بعيدة عن خطوط التماس لتشتيت القوات العراقية، كان ابرزها الهجوم على كركوك الواقعة تحت سيطرة الاكراد، اضافة الى هجوم على مدينة الرطبة (غرب).

ولا توجد معلومات دقيقة حول تحرك قوات تنظيم “الدولة الاسلامية”، وبينما راجت معلومات عن انسحاب مقاتليه باتجاه سوريا، انتشرت معلومات اخرى عن تلقيه امدادات من سوريا.

واكدت الولايات المتحدة ان نحو 900 مسلح من مقاتلي التنظيم قتلوا في المعارك خلال العشرة ايام الاولى من الهجوم على الموصل.

مصير المدنيين وسط المعارك لاستعادة الموصل

إضافة الى المدنيين الذين أعدمهم التنظيم الجهادي في مناطق سيطرته، تمكن آلاف آخرون من الفرار هرباً من المعارك ومن تجاوزات مسلحيه.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة السبت ان 17520 شخصا نزحوا منذ بدء العملية العسكرية. الا ان هذا الرقم مرشح للارتفاع كثيرا مع تقدم القوات العراقية باتجاه الموصل.

وحسب الامم المتحدة فان نحو مليون شخص قد يضطروا الى ترك منازلهم ما سيؤدي الى ازمة انسانية خانقة، لان المخيمات التي اعدت غير قادرة على استقبال اكثر من نصف هذا العدد.

كما ان اقتراب فضل الشتاء سيجعل الظروف الحياتية للنازحين اكثر صعوبة.