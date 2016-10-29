القوات العراقية والحشد الشعبي يستعيدان 11 قرية جديدة في الموصل

العراق- الأناضول- قالت خلية الإعلام الحربي في الجيش العراقي، إن القوات الحكومية والمقاتلين المتحالفين معها استعادوا اليوم السبت، 11 قرية جديدة من تنظيم “داعش” الإرهابي بمحيط جنوب غربي الموصل، مشيرة إلى أنها تواصل الزحف نحو المدينة التي تعد آخر المعاقل الرئيسية للتنظيم في العراق.

وقالت الخلية (مؤسسة رسمية تابعة للجيش العراقي) في بيان بثه التلفزيون العراقي الرسمي، أن “قوات الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة) ومنذ انطلاق العملية الساعة 6:00 صباح اليوم (بتوقيت بغداد) ولغاية الآن (عصر اليوم) حررت 35 كيلومترا تقريبا، و10 قرى ضمن القاطع الجنوبي الغربي للموصل”.

وأضافت أن “قوات الجيش والحشد الشعبي حررت مناطق سن الذبان، والحمزة، ومنطقة تل طيبة، وعين البيضة، والصجمة، وقرى الحميدية والشروق والمخلط والجايف جنوب غرب الموصل من داعش”.

وكانت الخلية أعلنت في وقت سابق السبت، في بيان لها تلقت الأناضول نسخة منه، عن إحكام السيطرة بـ”الكامل” على ناحية الشورة جنوبي الموصل، وذلك بعد ساعات قليلة على بدء الهجوم لتحريرها من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، مشيرا أنه “تم رفع العلم العراقي على جميع المراكز الحكومية فيها”.

وبدأت قوات الحشد الشعبي فجر اليوم هجومها ضمن الحملة العسكرية الرامية لتحرير الموصل من قبضة “داعش”، في مسعى لانتزاع مدينة تلعفر الواقعة على بعد 65 كيلومترا غربي الموصل.

ويأتي هذا التقدم في إطار مساعي القوات العراقية للزحف نحو مدينة الموصل، وهي آخر المعاقل الرئيسية للتنظيم الإرهابي في البلاد.

من جهته، قال النقيب فيصل ياسين، الضابط في قيادة عمليات نينوى، للأناضول أن “تشكيلات من الجيش العراقي، إلى جانب فصائل من الحشد الشعبي، توغلت ظهيرة اليوم، في ناحية الشورة جنوبي الموصل من المحور الجنوبي الغربي وقتلت 4 قناصين وفجرت عجلة مفخخة”.

ومساء أمس الجمعة، أعلن ياسين، تحرير 3 قرى من تنظيم “داعش” الإرهابي غرب مدينة الموصل، في عمليات للجيش و”الحشد الشعبي”، الذي يشارك لأول مرة في تلك المعارك.

واقتصر دور “الحشد الشعبي” خلال الأيام الماضية من عمر معركة الموصل في عمليات تأمين أو إسناد.

وترفض غالبية القوى السُنية المشاركة في العملية السياسية إشراك قوات “الحشد الشعبي”، في معارك تحرير الموصل، خشية تكرار الأحداث الطائفية التي شهدتها مدينة تكريت بعد طرد “داعش”.

وانطلقت، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، معركة استعادة مدينة الموصل من “داعش”، بمشاركة نحو 45 ألفاً من القوات التابعة للحكومة العراقية، سواء من الجيش، أو الشرطة، فضلا عن “الحشد الشعبي” (شيعي)، و”حرس نينوى” (سني) إلى جانب قوات البيشمركة وإسناد جوي من التحالف الدولي.

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.