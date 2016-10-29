إسرائيل تعتذر عن تصريحات لنائب وزير حول هزة أرضية في ايطاليا

القدس المحتلة- أ ف ب- اعتذرت إسرائيل السبت عن تصريحات أدلى بها نائب وزير قال إن الهزة الارضية التي وقعت الاربعاء في ايطاليا هي عقاب انزل بها بعد تبني اليونيسكو قرارا حول القدس الشرقية.

وخلال زيارة إلى الفاتيكان، أكد نائب وزير الخارجية ايوب القرا الاربعاء انه “على يقين أن الهزة الارضية قد وقعت بسبب قرار اليونيسكو”.

واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان “ندين هذه التصريحات التي أدلى بها نائب الوزير”.

واضافت الوزارة أن ايوب القرا اعتذر شخصيا وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيلتقيه “لتوضيح” بعض الامور.

وايوب القرا نائب درزي عن حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو.

وتحتج اسرائيل على قرار حول التراث الثقافي الفلسطيني في القدس الشرقية اتخذته اليونيسكو في 18 تشرين الاول/ اكتوبر.

واعلنت السلطات الاربعاء استدعاء سفيرها لدى هذه الوكالة التابعة للامم المتحدة “للتشاور”، بحجة أن القرار المتخذ يتنكر للصلات القديمة لليهود بالمدينة.

والقدس الشرقية هي الجزء الفلسطيني من المدينة التي احتلتها اسرائيل منذ 1967 ثم ضمتها. وتعتبر المجموعة الدولية الاحتلال والضم غير شرعيين.

والمسجد الاقصى هو اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين، بينما يعتبر اليهود حائط المبكى (البراق عند المسلمين) الواقع اسفل باحة الاقصى آخر بقايا المعبد اليهودي (ويسمونه الهيكل) الذي دمره الرومان العام 70 ميلادية وهو اقدس الاماكن لديهم. ويحق لليهود زيارة الحرم القدسي لكن من دون الصلاة هناك.

وكان رئيس الحكومة الايطالية انتقد بشدة تبني قرار اليونيسكو، مؤكدا أن ايطاليا التي امتنعت عن التصويت ستعارضه من الان فصاعدا.