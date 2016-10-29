فرنجية يعلن أنه سيقترع مع كتلته النيابية بورقة بيضاء في الانتخابات الرئاسية اللبنانية





بيروت- د ب أ- أعلن النائب سليمان فرنجية المرشح لرئاسة الجمهورية، اليوم السبت، أنه سيقترع مع كتلته النيابية بورقة بيضاء خلال جلسة انتخاب رئيس للجمهورية المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، وتمنى على كل من يريد أن ينتخبه أن يقترع بورقة بيضاء.

وقال فرنجية، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم، “جئنا لزيارة الرئيس بري أولا لنشكره على موقفه وموقف كتلته لدعم ترشيحنا، لكن في الحسابات التي قمنا بها ارتأينا أن نحول كل صوت لصالح سليمان فرنجية إلى ورقة بيضاء، وبالتالي، أن تكون معركتنا تسجيل الأوراق البيضاء بدلا من التصويت لي. وسأذهب إلى المجلس وكتلتي لوضع ورقة بيضاء”.

وتابع فرنجية “أعتبر اليوم أن استراتيجية المعركة أصبحت تسجيل الموقف من خلال الورقة البيضاء”، مضيفاً “نحن لسنا بصدد أن نسجل رقما أو أننا نركض إلى الرئاسة، بل نريد أن نسجل موقفا من خلال الأوراق البيضاء”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان ذلك انسحاباً قال “لا، ليس انسحابا، قلت وأقول سنصوت بورقة بيضاء، وهذا يعتبر صوتا، وسيعبر عن حجم الرفض لهذا الواقع″.

يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وكتلته النيابية كانوا قد أعلنوا عن ترشيحهم للنائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية اللبنانية .