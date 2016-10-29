مسلحون يقتلون أربعة خلال تجمع للشيعة في كراتشي

كراتشي (باكستان)- رويترز – قالت الشرطة إن مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين قتلوا أربعة أشخاص على الأقل في تجمع ديني للشيعة في كراتشي، كبرى المدن الباكستانية، اليوم السبت في أحدث هجوم يعلن فصيل العلمي التابع لجماعة عسكر جنجوي المسؤولية عنه.

وقع إطلاق النار في حي نورث نظيم أباد بالمدينة المترامية الأطراف التي يقطنها أكثر من 18 مليون شخص ويشيع فيها العنف الطائفي والعرقي والسياسي.

وقتل فصيل العلمي، الذي يستهدف الشيعة وقوات الأمن الباكستانية، أكثر من 60 من طلاب أكاديمية الشرطة في مدينة كويتا الجنوبية الغربية يوم الاثنين الماضي في هجوم بالتنسيق مع تنظيم “الدولة الإسلامية”.

لكنه قال إنه نفذ هذا الهجوم بمفرده.

وقال علي بن سفيان، المتحدث باسم الجماعة، في بيان “يتحمل فصيل العلمي التابع لجماعة عسكر جنجوي المسؤولية عن الذين قتلوا في هذا الهجوم، ونحن نعلن أنه لا مكان لأعداء صحابة النبي محمد في باكستان”.

وقال قائد شرطة الإقليم للصحفيين إن رجالا على متن دراجتين ناريتين أطلقوا النار على التجمع. وقال قائد كبير بالشرطة إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون.