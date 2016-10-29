اردوغان يعلن أنه سيعرض إعادة العمل بعقوبة الإعدام على البرلمان





اسطنبول- أ ف ب- اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت انه سيعرض على البرلمان في وقت لاحق اعادة العمل بعقوبة الاعدام، معتبراً أن الانتقادات الصادرة عن الدول الغربية بهذا الشأن “لا قيمة لها”.

وقال اردوغان، في خطاب ألقاه في انقرة رداً على الحشد الذي كان يطالبه بإعادة العمل بهذه العقوبة بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو الماضي، “إن حكومتنا ستعرض ذلك (إعادة العمل بعقوبة الاعدام) على البرلمان. وانا متأكد ان البرلمان سيوافق عليه، وعندما سيصل إلي سأوقعه”.