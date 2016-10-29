إسرائيل تعتذر عن تصريحات لنائب وزير حول هزة أرضية في إيطاليا





القدس- أ ف ب- اعتذرت اسرائيل السبت عن تصريحات ادلى بها نائب وزير، قال فيها ان الهزة الارضية التي وقعت الاربعاء في ايطاليا هي عقاب انزل بها بعد تبني اليونيسكو قراراً حول القدس الشرقية المحتلة.

وخلال زيارة للفاتيكان، قال نائب وزير الخارجية ايوب القرا الاربعاء إنه “على يقين ان الهزة الارضية قد وقعت بسبب قرار اليونيسكو”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان “ندين هذه التصريحات التي ادلى بها نائب الوزير”.

وأضافت الوزارة أن ايوب القرا اعتذر شخصياً، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيلتقيه “لتوضيح” بعض الامور.

وايوب القرا نائب درزي عن حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو.

وجاء الاعتذار الاسرائيلي قبل ساعات من موعد وصول الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا إلى إسرائيل في زيارة دولة.

وتحتج اسرائيل على قرار حول التراث الثقافي الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة اتخذته اليونيسكو في 18 تشرين الاول/اكتوبر.

وأعلنت السلطات الاربعاء استدعاء سفيرها لدى الوكالة التابعة للامم المتحدة “للتشاور”، بحجة ان القرار المتخذ يتنكر للصلات القديمة لليهود بالمدينة.

ويعرب القرار عن الأسف “لاعمال التنقيب غير الشرعية” التي تقوم بها إسرائيل في البلدة القديمة للقدس، مشيراً إلى باحة المسجد الاقصى، من دون الاشارة الى ان هذا الموقع يشمل ايضا جبل الهيكل الذي يقدسه اليهود.

والقدس الشرقية احتلتها اسرائيل في 1967 ثم ضمتها. وتعتبر المجموعة الدولية الاحتلال والضم غير شرعيين.

والمسجد الاقصى هو اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين، بينما يعتبر اليهود حائط المبكى (البراق عند المسلمين) الواقع أسفل باحة الاقصى آخر بقايا المعبد اليهودي (ويسمونه الهيكل) الذي دمره الرومان العام 70 ميلادية وهو اقدس الاماكن لديهم. ويحق لليهود زيارة الحرم القدسي لكن من دون الصلاة هناك.

وكان رئيس الحكومة الايطالية انتقد بشدة تبني قرار اليونيسكو، مؤكدا ان ايطاليا التي امتنعت عن التصويت ستعارضه من الان فصاعداً.