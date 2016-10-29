 قائد عسكري في “جيش الفتح”: سيطرنا على حي جمعية الزهراء جنوب حلب





حلب- د ب أ- أحكمت فصائل “جيش الفتح” السيطرة على حي جمعية الزهراء وقرية منيان جنوب غرب مدينة حلب.

وقال قائد عسكري في “جيش الفتح” لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” إن ” الثوار سيطروا بشكل كامل على حي جمعية الزهراء وبدء تمشيطه كما تمت السيطرة على قرية منيان غربي حلب بشكل كامل بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام، وبذلك وصل الثوار إلى دوار الموت وتطويق الأكاديمية العسكرية كما تمت السيطرة على كتلة المبنى الأصفر في منيان، وبذلك بات الثوار على مداخل حي حلب الجديدة “.

وأضاف القائد العسكري أن ” الثوار دكّوا مبنى تتحصن فيه قوات النظام، وقتل العديد منهم على جبهة الحشكل في حي صلاح الدين، وأن اشتباكات عنيفة لا تزال تجري في الحي”.