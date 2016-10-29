إصابة نائب تركي معارض بالرصاص 





اسطنبول- أ ف ب- اصيب النائب التركي المعارض بولنت تزجان بالرصاص في اعتداء مسلح مساء السبت، بحسب ما نقلت وكالة “دوغان” للانباء، من دون ان تدلي بتفاصيل عن حالته الصحية.

وقالت الوكالة ان تزجان، النائب ونائب رئيس “حزب الشعب الجمهوري” المعارض (اشتراكي ديموقراطي) اصيب برصاصة في ساقه، مضيفة ان الحادث وقع داخل مطعم في ايدين (جنوب غرب).

وذكرت ان النائب نقل الى المستشفى من دون معرفة تفاصيل عن وضعه الصحي، مشيرة الى ان المعتدين تمكنوا من الفرار.

ولم تعرف حتى الان دوافع هذا الاعتداء الذي ياتي في اجواء سياسية متوترة.

وفي اب/اغسطس، استهدف مهاجمون مجهولون موكب رئيس “حزب الشعب الجمهوري” كمال كيليتشدار اوغلو مستخدمين اسلحة رشاشة. واصيب ثلاثة جنود في اطلاق النار الذي وقع في شمال شرق تركيا.