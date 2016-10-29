تسريب نقاش بين الحكومة والجيش يطيح بوزير إعلام باكستان

إسلام آباد- الأناضول- أعلنت رئاسة الوزراء الباكستانية، اليوم السبت، إقالة وزير إعلام البلاد، برويز رشيد، بسبب تسريب محادثات للإعلام جرت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بين الحكومة والجيش.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء الباكستانية أن رشيد أقيلَ من منصبه بسبب تسريب محادثات دارت بين الحكومة والجيش في التاريخ المذكور، ما أدى إلى خلافات بين المؤسستين.

واتهم البيان رشيد بالتقصير في أداء واجباته، في حين لم يذكر البيان أن رشيد هو من سرّب النقاش.

وفي مطلع الشهر الجاري، كشف صحفي باكستاني بجريدة محلية، عن نقاشات دارت بين الحكومة والجيش خلال اجتماع رفيع المستوى.

وبحسب ما سرّب، فقد حذرت الحكومة الجيش من مغبة العزلة الدولية، في حال لم يرفع الجيش من وتيرة مكافحته للإرهاب.

وتسببت التسريبات في استياء لدى الجيش الباكستاني، ووصفها بالمعادية “للأمن القومي”، وحمّل الحكومة المسؤولية عن ذلك.