﻿«ثلاجة السيسي» تشغل النشطاء المصريين على الانترنت وتُثير غضب الفقراء

لندن ـ «القدس العربي»: أثارت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن «ثلاجته التي ظلت فارغة لعشر سنوات» عاصفة من الجدل والسخرية على الانترنت، وطغت لأيام عدة على أحاديث شبكات التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يُعاني فيه المصريون من ظروف معيشية متردية بسبب تراجع سعر صرف الجنيه المصري والارتفاع الكبير في الأسعار.

وانتقد العديد من النشطاء تصريحات السيسي التي دعا فيها «الغلابة» إلى عدم النزول إلى الشارع، وعدم الاحتجاج على تردي الأوضاع، فيما لجأ الكثير من المغردين إلى السخرية من كلام السيسي الذي تحدث فيه عن «العزة والكرامة» وضرب مثالاً للمصريين بنفسه عندما ظلت ثلاجته لمدة عشر سنوات بدون أي طعام، ولا تحتوي إلا على مياه الشرب فقط.

وأطلق النشطاء على «تويتر» عدداً من الوسوم المتعلقة بالمؤتمر الوطني للشباب الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بمشاركة وحضور الرئيس السيسي الذي ألقى كلمة الافتتاح وشارك في فعاليات المؤتمر، فيما صعدت عدد من الوسوم إلى قائمة الأكثر تداولاً في مصر والعالم العربي مثل الوسم (#تلاجة_السيسي) والوسم (#أبو_تلاجة_فاضية) وغير ذلك من الوسوم التي تناولت تصريحات السيسي أو مؤتمر الشباب الذي اaفتتحه وشارك فيه.

وكتب الناشط السعودي سعود الشمري تغريدة على «تويتر» يقول فيها: «علم السيسي بخطورة ثورة الجياع، فأراد أن يخبرهم أنه كان جعان وساكت، لكن هيهات من جاع عياله ليس عنده ما يخسره».

أما أميرة مورو فكتبت تقول بسخرية: «واحد بيشحت من طوب الأرض وعايز الفكة بتاعت شعبه ويكلمك عن عزة النفس.. شوف يا جدع!».

وعلق الإعلامي والمذيع في قناة «الجزيرة» عثمان آي فرح متسائلاً: «السيسي قال كان في ثلاجته مية بس 10 سنين وحلف بالله مع إنه من أسرة غنية جداً كما قال..كان صايم عشر سنين ولا عامل دايت مية؟!».

وتحت الوسم القائل (#الشباب_فين) والمتعلق بمؤتمر الشباب في مصر، كتب أحد النشطاء يجيب على السؤال: «912 مختفي قسرياً، 912 أم قلبها محروق، 912 أب عقله هيطيرعشان يعرف طريق إبنه، 912 أسرة مش عارفين ولادهم عايشين ولا لأ.. #الشباب_فين؟».

ونشرت حركة شباب 6 أبريل تغريدة على «تويتر» تقول فيها: «وديت #الشباب_فين يا جنرال؟.. المدافن، المعتقلات، المستشفيات، المهجر، أمن الدولة، المحكمة العسكرية».

وكتبت عائشة خيرت الشاطر، وهي ابنة القيادي الإخواني المعروف خيرت الشاطر: «الشباب في عهد العسكر في السجون والقبور ومطاردين ومفصولين ومصابين.. الشباب منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.. ففين الشباب دول؟».

وتعليقا على اليمين التي حلفها السيسي بخصوص أن ثلاجته ظلت بلا طعام لعشر سنين، علق النائب البرلماني السابق حاتم عزام قائلاً: «ذكرني قَسَم ثلاجة السيسي بقسم آخر لاحترام إرادة الشعب بعد ثورته ضد الفساد والاستبداد، هل لعلي جمعة ومريديه أن يفتوا في حكم قسم العسكري المنقلب؟».

وكتب معلق آخر: «من لم يستطع ملء ثلاجة بيته طيلة عشر سنوات فكيف سيستطيع إعمار وطن؟!.. السيسي مفلس» أما الناشط عاصم نبيه فكتب: «سُئل أعرابي: ما عزة النفس؟ قال: أن تمضي عشر سنوات ولا يكون في ثلاجتك إلا الماء».

وكتب الدكتور سعيد الحاج: «ثمة ثلاجتان أولى بالاهتمام من ثلاجة السيسي: الأولى الثلاجة التي تحتضن الشهداء الذين تقتلهم أجهزته، والثانية بيت الفقير الذي يتحول إلى ثلاجة في الشتاء».

وكتب سامي الشبيتي: «إذا صدق السيسي فهو يعترف بفشله في توفير الطعام لنفسه عشر سنوات، فكيف سيستطيع إدارة مصر وتوفير أبسط احتياجات الحياة لشعبها؟!».

وقال آخر: «الرئيس صبر عشر سنين على المية، يعني الشعب لازم يصبر عشرين سنة، يعني مفيش تنمية، فقر دائم مع السيسي، الله يعين الشعب المصري».

يشار إلى أنَّ أغلب أحاديث السيسي أصبحت تثير جدلاً واسعاً وتحظى باهتمام كبير في أوساط المتابعين سواء كانوا من المصريين أو غيرهم، ويتباين الجدل دوماً بين من يقوم بمناقشة ما يدلي به السيسي وبين من يتجه نحو السخرية من كلامه، في الوقت الذي يتفق فيه الجميع على أن مصر تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة.