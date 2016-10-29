﻿انطلاق موسم دوري السلة الأمريكي: ليبرون جيمس… نحو صناعة تاريخ جديد!

واشنطن ـ «القدس العربي»: عندما واجه كليفلاند كافاليرز، يوم الثلاثاء الماضي، منافسه نيويورك نيكس في افتتاح دوري السلة الأمريكي للمحترفين «إن بي إيه»، دشن النجم ليبرون جيمس موسمه الرابع عشر في هذه المسابقة، ولكن الرجل الملقب بـ«الملك» ليس لديه أي نية في أن يتعامل مع هذا الأمر بهدوئه المعهود.

وبعدما قاد فريقه لتقديم نهائيات تاريخية في الموسم الماضي، وحصد اللقب الأول لكافاليرز في تاريخه في البطولة الأمريكية الأشهر لكرة السلة، سيظل جيمس، المولود في أوهايو، في ذاكرة الجميع دائما بأنه الرجل، الذي أنهى حقبة امتدت إلى 52 عاما غابت فيها البطولات عن مسقط رأسه. وكان لقب الموسم الماضي هو ثالث ألقاب جيمس في «إن بي إيه»، بعد أن وصل إلى جولة المباريات النهائية للمرة السابعة في مسيرته (السادسة على التوالي). ويبدو أن اللاعب الأمريكي الكبير لن يكتفي بوصوله إلى هذه النقطة، حيث قال خلال تحضيرات فريقه قبل انطلاق الموسم: «لا نشعر بالاكتفاء بما حققناه».

ودخل جيمس قائمة «أفضل 30 لاعبا» في التاريخ في الرميات الثلاثية، وقائمة «أفضل 25 لاعبا» في استخلاص الكرات، وقائمة «أفضل 20 لاعبا» في تنفيذ التمريرات الحاسمة. ومن المؤكد أنه سيدخل إلى قائمة «العشرة لاعبين الاكثر إحرازا للنقاط» هذا الموسم. وبلغ متوسط النقاط، التي سجلها جيمس عبر تاريخه 27.2 نقطة في المباراة، كما وصلت نسبة الدقة في التصويبات إلى 27.75 نقطة، ويتفوق عليه في ذلك فقط الأسطورة مايكل جوردان.

ويعد جيمس النجم الأول هذا العام، بعد أن جمع في رصيده لقبين أولمبيين وشارك في مباراة «كل النجوم» 12 مرة، واختير عشر مرات في الفريق الأفضل لبطولة «إن بي إيه»، بالإضافة إلى اختياره خمس مرات من بين افضل المدافعين، وثلاث مرات كأفضل لاعب في ختام موسم البطولة.

وحصل جيمس على لقب افضل لاعب في الموسم الأخير بعد أن توج كالفيرز بلقب «إن بي إيه» للمرة الأولى في تاريخه، عندما عاد الأخير في نتيجة جولة المباريات النهائية أمام غولدن ستيت واريورز، بعد أن كان متأخرا بنتيجة 3/1. وأنعش هذا الأداء الراقي ذاكرة الجماهير ليتذكروا من جديد أن ليبرون جيمس لا يزال اللاعب الأفضل في العالم، وهو ما أظهره استطلاع للرأي على موقع «إن بي إيه» على الانترنت. ويرى أكبر المحللين والخبراء المتابعين للبطولة الأمريكية أن جيمس كان القائد الأفضل والأكثر ذكاء، بالإضافة إلى أنه كان أكثر اللاعبين إجبارا للخصوم على اللعب بحذر. وأشار جيمس إلى أن مفتاح النجاح يكمن في «ألا تشعر بالاكتفاء»، وأضاف قائلا: «النجاح يجب أن يكون مصدرا للإلهام وأن يكون دافعا لك لتحقيق نجاح آخر».

ويستهل كالفيرز موسمه الجديد مدججا بكامل نجومه، وبمشاركة اللاعبين المخضرمين، مثل مايك دونليفي وكريس «بيردمان» أندرسين، اللذين سيحلان مكان الأسترالي ماثيو ديلافيدوفا والروسي تيموفي موزغوف. ويقود كالفيرز في الموسم الجديد المدرب تيرون لوي، الذي خلف المدرب السابق ديفيد بلات، في منصبه في منتصف الموسم الماضي. وختم جيمس، الذي لا يسعى لتمديد مشواره في الملاعب وحسب، بل الوصول إلى الخلود في رياضة كرة السلة، قائلا: «مدربنا (ديفيد) شكل فريقا كبيرا، مالكو النادي قاموا بما كان يتعين عليهم فعله، الآن الأمر يتوقف علينا نحن من أجل استكمال المشوار».

واريورز يتسلح بدورانت في مساعيه للتتويج باللقب

قبل دقائق من الاحتفال بإنجاز غير مسبوق يتمثل في التتويج بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الثانية على التوالي، تعرض غولدن ستيت واريورز لهزيمة صاعقة على ملعبه أمام كليفلاند كافالييرز ونجمه الأول ليبرون جيمس في الجولة السابعة من منافسات الدور النهائي الموسم الماضي.

ورد واريورز على ذلك بالتعاقد مع كيفن دورانت الفائز بلقب أفضل لاعب في 2014، وجوهرة سوق الانتقالات الصيفية حيث جرى التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وتعرض واريورز لبعض الانتقادات بسبب تجديد صفوفه عقب تسجيله رقما قياسيا في عدد الانتصارات المتتالية بتحقيقه 24 انتصارا متتاليا في بداية الموسم الماضي، بجانب الانتصارات العشرة المتتالية التي حققها في نهاية الموسم السابق له، لتبلغ مجموع انتصارات الفريق في الموسم الماضي 73 انتصارا حطم بها الرقم القياسي لشيكاغو بولز عندما سجل 72 انتصارا في موسم 1996/1995. ولكن هذه الانتقادات لم تكن على مستوى الانتقادات ذاتها التي تعرض لها الفريق لتعاقده مع دورانت، حيث رأى البعض أن هذه الخطوة بها بعض الأنانية بعدما قضى تسعة أعوام مع فريقه السابق اوكلاهوما سيتي ثاندر.

وقال دورانت الفائز بلقب هداف دوري كرة السلة الأمريكي أربع مرات: «لا أريد أن أذهب إلى هناك وألعب كما لو أنني غاضب من الجميع، أريد أن أقدم أدائي المعهود، واستمتع بلعبة كرة السلة مثلما كنت أفعل دائما، والأمور الأخرى جميعا ستسير بشكل تلقائي».

ومن جانبه أوضح ستيفن كاري نجم نجوم واريورز الفائز بجائزة أفضل لاعب مرتين: «عليك أن تذهب إلى المكان الذي تشعر من خلاله بقدرتك على العطاء، المكان الذي تشعر معه بأنه الأفضل لك، الفرصة الأفضل لك، بدون أن تكترث بما يقوله الآخرون». ويعول واريورز على جهود الرباعي الخطير دورانت وكاري وكلاي تومبسون ودرايموند غرين خلال الموسم الجديد. وقال تومبسون: «اعتقد أنه من الرائع أن يكون هناك دائما هدف خلفك، إنها لعبة السيرك. دورانت هو واحد من ست صفقات جديدة في واريورز، حيث يلعب بشكل ممتع ودون أنانية ولكن ربما لديه بعض المشاكل الكيميائية». وأوضح كاري: «دورانت لاعب كرة سلة من مستوى رفيع، عندما يتعلق الأمر بمكان وقوفه داخل الملعب، وكيفية تعامله مع باقي اللاعبين، هو يريد أن يمارس اللعبة على النحو الصحيح». وسبق لدورانت أن تعرف على بعض زملائه في واريورز، حيث جمع المنتخب الأمريكي بينه وبين تومبسون وغرين خلال رحلة الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو. وقال دورانت (28 عاما): «اللعب بجوار كلاي ودرايموند كان ممتعا، هذا الأمر جعل قدومي إلى هنا غاية في السهولة». ورغم أن البعض يتهم واريورز بالسذاجة، فإن الفريق ما زال المرشح الأبرز للفوز باللقب في حزيران/ يونيو المقبل بالنسبة للقائمين على أعمال المراهنات.

أبرز النجوم الدوليين

في ما يأتي قائمة بأسماء مجموعة من اللاعبين الدوليين ينصح بمشاهدتهم في منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هذا الموسم:

يانيس انتيتوكونمبو: لاعب يوناني يبلغ 21 عاما يلعب في صفوف ميلواكي باكس، وجدد عقده مع الفريق لأربعة اعوام مقابل 100 مليون دولار، واقترب كثيرا من المشاركة في دوري كل النجوم، وسيتم تجربته من المدرب جايسون كيد في عدة مراكز ولكن أهمها سيكون في مركز الهجوم الخلفي، في إطار مساعي عودة الفريق إلى الدور الفاصل.

باو جاسول: لاعب اسباني يبلغ 36 عاما، يحترف في سان انطونيو سبيرز وخلف تيم دونكان المعتزل في المنطقة الأمامية، ونجح في منح سبيرز القدرة على المنافسة على لقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين في كل عام.

الألماني دينيس شرودر: لاعب اتالانتا هوكس البالغ 23 عاما، بعدما قضى أول ثلاثة أعوام كبديل لجيف تيغ في مركز الهجوم الخلفي، انتقل إلى مركز الهجوم في صفوف هوكس حيث ينتظر منه الفريق تسجيل المزيد من النقاط وصناعة المزيد من التمريرات الحاسمة.

الكاميروني جويل ايمبيد: لاعب فيلادلفيا البالغ 22 عاما، سجل مشاركته أخيرا مع الفريق لدقائق معدودة بعد عامين من الغياب بسبب الإصابات، يعتبره فيلادلفيا عنصرا أساسيا في المنطقة الأمامية بجانب الكرواتي داريو ساريتش والأسترالي بن سيمونز، الذي يغيب لثلاثة أشهر بسبب إصابة في القدم.

كريستابس بورزينغيس: من لاتفيا ويحترف في صفوف نيويورك نيكس ويبلغ 23 عاما، من المتوقع أن يواصل تألقه في الموسم الثاني له مع نيكس، الذي أحاطه بكوكبة من النجوم على رأسهم كارميلو انطوني وديريك روز ويواكيم نواه.

الصيني يي جيانليان: لاعب لوس أنجليس ليكرز البالغ 28 عاما، عانى من مسيرة محبطة حيث لعب في صفوف اربعة فرق خلال خمسة مواسم، ولكن بعد خمسة أعوام من التألق في بلاده عاد جيانليان إلى دوري السلة الأمريكي وسط آمال في أن ينجح في إعطاء نفسه وفريق ليكرز دفعة إلى الأمام.

الفرنسي إيفان فورنييه: لاعب اورلاندو ماجيك، يبلغ 23 عاما، يؤمن فريق ماجيك كثيرا بموهبته حيث منحه عقدا يمتد لخمسة أعوام مقابل 85 مليون دولار، كما لجأ الفريق لبيع مدافعه الأخر فيكتور اولاديبو بعد أن قدم فورنييه أفضل موسم له خلال مسيرته الممتدة على مدار أربعة أعوام. ومن المتوقع أيضا أن يلعب الكونغولي بسمارك بيومبو القادم من تورونتو رابترز لأربع سنوات مقابل 72 مليون، دورا مهما مع الفريق في الموسم الجديد.

النيوزلندي ستيفن ادامز: لاعب اوكلاهوما سيتي ثاندر يبلغ 23 عاما، يأمل ثاندر بأن يواصل اللاعب أداؤه القوي بعد موسم رائع في 2016 وأن يرفع بعض العبء عن عاتق نجم النجوم راسل وستبروك.