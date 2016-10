﻿«جوائز كتاب فلسطين» ـ دورة 2016: تنافس حيوي بين الأدب والتاريخ والاقتصاد والذاكرة

باريس ـ «القدس العربي»: يُعلن، يوم 18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في العاصمة البريطانية لندن، اسم الفائزين بـ»جوائز كتاب فلسطين» ـ دورة 2016؛ والتي تُمنح لأعمال تدور موضوعاتها حول فلسطين، في شتى حقول الآداب والعلوم الإنسانية. وكانت هذه الجوائز قد تأسست سنة 2012، بمبادرة من مؤسسة «ميدل إيست مونيتور MEMO» بغرض تكريم وإبراز المؤلفات الأفضل حول الشأن الفلسطيني، في اللغة الإنكليزية أو مترجمة إليها من لغات أخرى. وبين الأعمال التي وصلت إلى القائمة القصيرة، أو فازت؛ يُشار إلى جان ـ بيير فيليو: «غزّة: تاريخ»؛ إلياس صنبر: «الفلسطينيون: فوتوغرافيا الأرض والشعب من 1839 وحتى اليوم»؛ لينا الجيوسي: «تقطّع القدس: الحداثة والتحول الاستعماري»؛ سليم تماري: «حكواتي القدس: حياة وأزمنة واصف جوهرية، 1904ـ1948»؛ رجا شحادة: «فلسطين القصد: كتابة فلسطينية جديدة حول المنفى والوطن»؛ سارة روي: «حماس والمجتمع المدني في غزّة: انخراط القطاع الاجتماعي الإسلامي»؛ شلومو صاند: «اختراع أرض إسرائيل»؛ ستيفان شيبيسي: «أن تتمشى في فلسطين»؛ ليلى الحداد وماغي سميث: «مطبخ غزّة»؛ نورما هاشم: «مذكرات سجينة»؛ إبراهيم نصر الله: «زمن الخيول البيضاء»؛ وسواها من المؤلفات.

وفي دورة 2016 تشكلت لجنة التحكيم من هيفاء زنكنة، ألان وادامز، مارجوري مايو، فيصل مقدادي، وجوديث لورانس. وقد وصلت سبعة مؤلفات إلى اللائحة القصيرة هي، حسب التعريف بها في الموقع الرسمي للجائزة:

1 ـ سوزان معدي دراج: «بلد غريب: قصص من الوطن»، وهذه كما يشير العنوان مجموعة قصص قصيرة عن سكان قرية تل الحلو في الضفة الغربية، وتمتد موضوعاتها على أجيال مختلفة، وتتناول الذاكرة والانتماء والارتباط، وصولاً إلى المعنى الأعمق للوطن. والمجموعة تعبير بليغ عن تجارب الفلسطينيين الحياتية، وحكايات وجودهم واقتلاعهم وصمودهم، خلال عقود القرن المنصرم.

A Curious Land : Stories from Home

By Susan Muaddi Darraj

University of Massachusetts Press

2 ـ ياسر سليمان: «أن تكون فلسطينياً: تأملات شخصية حول الهوية في الشتات». والكتاب يعطي الكلمة لـ102 من الفلسطينيين في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة، ليتأملوا معنى أن يكون المرء فلسطينياً في الشتات. رجال ونساء، شباب وشيوخ، مسيحيون ومسلمون، بمن فيهم مشاهير من الأكاديميين والشعراء والكتّاب والفنانون، يكشفون عن الروابط المتشابكة التي تجمعهم بـ»الوطن»، ويستكشفون كيف يمكن لفلسطين أن تكون في الشتات مفقودة وموجودة، محزنة ومفرحة، حية وموضوع حنين واشتياق. وبالطبع، ثمة تلك المسائل الكبرى حول الهوية والمنفى، التي تعطي للتأملات أبعادها الفكرية والإنسانية.

Being Palestinian: Personal Reflections on Palestinian Identity in the Diaspora

By Yasir Suleiman

Edinburgh University Press

3 ـ لورينزو كامل: «تصوّرات إمبريالية عن فلسطين: تأثير وسلطة بريطانيا خلال العهود العثمانية المتأخرة». والكتاب يتناول مؤسسة استكشاف فلسطين التي تأسست سنة 1865 وتعتبر المنظمة الأقدم التي استُحدثت خصيصاً لدراسة المشرق، وفلسطين خاصة. ولقد استنهضت هذه المؤسسة موجات من السياحات الإنجيلية أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وأنتجت سلسلة من الكتابات التي تصف المنطقة والثقافة والشعب، وقدّمت فلسطين كمعطى توراتي استشراقي. تبسيطي. وعن طريق تفحص السيرورة التي أتاحت التبسيط التاريخي لمنطقة ذات ثقافات وديانات وأعراق مختلفة، يناقش المؤلف كيف أثّرت تصورات تلك الفترات على صورة فلسطين الراهنة.

Imperial Perceptions of Palestine: British Influence and Power in Late Ottoman Times

By Lorenzo Kamel

I.B.Tauris

4 ـ رمزي بارود، سماح السبعاوي، جيهان بسيسو: «أتذكّر اسمي». وهذه مجموعة قصائد لشاعرتين وشاعر من فلسطين، مهداة إلى الذين قاوموا، وعانوا، والذين يعيشون الصمود اليومي في فلسطين عموماً، وفي غزّة بصفة خاصة. وطأة المنفى، حيث يعيش الثلاثة، تتجلى في جميع قصائد المجموعة، وأياً كانت الحالات الشعورية والأغراض الشعرية. وقد أسهم الفنان البريطاني دافيد بارينغتون في تقديم رسوم بديعة رافقت تسعاً من قصائد المجموعة، فضلاً عن الغلاف.

I Remember My Name

By Ramzy Baroud, Samah Sabawi and Jehan Bseiso

Novum Publishing

5 ـ شيرين صيقلي: «أصحاب رؤوس الأموال: الندرة والاقتصاد في فلسطين تحت الانتداب». والكتاب يناقش كيف قام رأسماليون فلسطينيون وبريطانيون، خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، باستخدام الاقتصاد لترتيب الأراضي، وصياغة الاتجاه القومي، والوطن، والجسد. وعلى خلاف التواريخ المتوقعة حول فلسطين، يضيء الكتاب التكوينات الطبقية الحيوية التي سعت إلى تشكيل يوتوبيا عربية جامعة بمصطلح التجارة الحرة، وتكديس الأرباح، والملكية الخاصة. وبذلك فإن هذا المسعى وضع فلسطين والفلسطينيين ضمن عالم عربي أعرض من حيث الفكر والحياة الاجتماعية، وبالتالي أبعد الانتباه عن نقاشات النزاع الصهيوني ـ الفلسطيني.

Men of Capital: Scarcity and Economy in Mandate Palestine

By Sherene Seikaly

Stanford University Press

6 ـ أناهيد الحردان: «فلسطينيون في سورية: ذكريات النكبة لدى جاليات متشظّية». وفي هذا العمل لجأت المؤلفة إلى إجراء مقابلات مباشرة مع ممثلي الأجيال، الأول والثاني والثالث، من أبناء الجالية الفلسطينية في سوريا، بحيث تعقبت فكرة النكبة ـ الدالّ الأبرز في حاضر اللاجئ الفلسطيني ومستقبله ـ في الخطابات الفكرية العربية، والسياسة الفلسطينية لسوريا، وذاكرة الجالية. وهذه الأبحاث المتعمقة تسلط الضوء على المغزى المتواصل للنكبة، في إطار ما تتخذه من أبعاد وطنية وكونية، وكذلك ضمن تمايزات الجالية الفلسطينية في سوريا (قرابة 100 ألف فلسطيني لجأوا إلى سوريا سنة 1948) بالمقارنة مع جاليات فلسطينية في بلدان عربية أخرى.

Palestinians in Syria: Nakba Memories of Shattered Communities

Anaheed Al-Hardan

Columbia University Press

7 ـ جيف هاربر: «حرب على الشعب: إسرائيل والفلسطينيون والتهدئة الدولية». والكتاب رؤية خطيرة حول الطرق الجديدة التي تعتمدها قوى عالمية مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا والصين في إشعال حروب الرقابة وتبييض الإرهاب من خلال أجهزة عسكرية جديدة عالية التقنيات، صُمّمت واستُخدمت للمرّة الأولى في إسرائيل ضد الفلسطينيين. وهذه تتضمن الكاميرات الخفية، والمشعّات المعقدة، والمعطيات المعلوماتية حول النشاط المدني، وأنظمة الاستهداف المؤتمتة، فضلاً عن الطائرات بلا طيار في بعض الأحيان.

War Against the People: Israel and Palestinians and Global Pacification

Jeff Halper

Pluto Press