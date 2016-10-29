﻿الأمن الجزائري يطلق عملية واسعة لتعقب منفذي اغتيال شرطي شرق البلاد

الجزائر ـ د ب أ- أطلقت قوات الأمن الجزائرية عملية واسعة بحثا عن منفذي عملية اغتيال بحق شرطي بالزي الرسمي كان يتناول عشاءه مساء الجمعة، داخل مطعم بحي الزيادية بوسط مدينة قسنطينة 500/ كيلومتر شرقي الجزائر.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية عملية الاغتيال، علما بأن مدينة قسنطينة كانت تشهد حالة استنفار أمني قبل هذه الحادثة، على خلفية تسرب معلومات تفيد بتواجد أبو الهمام أمير كتيبة الغرباء التي أعلنت ولائها لتنظيم «الدولة» بالمدينة.

وأشارت مصادر محلية أنه تم رفع حالة التأهب في صفوف عناصر أجهزة الأمن إلى الدرجة القصوى، وأنه جرى استدعاء أفراد الشرطة الذين كانوا في إجازة نهاية الأسبوع.

كما لفتت المصادر إلى أن عملية التمشيط تشمل المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة قسنطينة بين حي الزيادية وجبل الوحش، وأنه سمع دوي لإطلاق النار ليلة الجمعة إلى السبت.

وعززت الشرطة نقاط تفتيشها، وبالمثل فعل جهاز الدرك الذي يتبع وزارة الدفاع، مع القيام بدوريات أمنية في أحياء مختلفة من المدينة.

وتأتي عملية اغتيال الشرطي بعد تأكيدات قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، بنجاح بلاده في دحر الإرهاب.