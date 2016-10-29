﻿الكويت تنفي وجود تحركات عسكرية عراقية على حدودها

الكويت -د ب أ ـ نفت وزارة الداخلية الكويتية صحة ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود تحركات أو تجمعات عسكرية عراقية غير معتادة قرب الحدود الكويتية العراقية قد تشكل تهديدا لأمن البلاد.

ونقلت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي امس السبت عن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود البرية اللواء عبدالله يوسف المهنا قوله إنه لا يوجد أي شيء من هذا القبيل تحت أي مسمى كان من تحركات أو تجمعات أو تمركز.

وأكد اللواء المهنا أن رجال أمن الحدود البرية يقومون بواجباتهم المنوطة بهم، ويدركون تمام الإدراك المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ويقومون بها على خير وجه.

وشددت (الإعلام الأمني) أن العلاقة الوطيدة والتفاعل المستمر بين المؤسسة الأمنية والمواطنين، عنوانها الالتزام بالشفافية والمكاشفة والموضوعية وإيضاح كل الأمور أولا فأول ، داعية من يتناقل مثل هذه المزاعم إلى توخي المصلحة العامة ومراعاة أمن الوطن الذي يأتي فوق كل اعتبار.