الآلاف يتظاهرون في نواكشوط رفضا لتعديل الدستور الموريتاني

نواكشوط- أ ف ب- تظاهر آلاف الاشخاص السبت في نواكشوط بدعوة من أحزاب المعارضة ضد تعديلات دستورية مرتقبة في موريتانيا، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وسار المتظاهرون في نواكشوط قبل توجههم إلى وسط المدينة للمشاركة في تجمع دعا اليه المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم نحو 15 حزبا معارضا.

وهتف المتظاهرون الذين قدرت أعدادهم بعدة آلاف بحسب مراسل فرانس برس، “لا للتلاعب بالدستور”، “اوقفوا الفوضى والفساد” و”لا للمساس برموز الجمهورية”.

وشاركت أحزاب غير منضوية في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، مثل تكتل القوى الديمقراطية بقيادة أحمد ولد داداه، في تظاهرة السبت التي خرجت على اثر انتهاء الحوار الوطني في 21 اكتوبر/ تشرين الاول.

والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز جنرال سابق تولى السلطة في موريتانيا بانقلاب في العام 2008 وانتخب بعد عام رئيسا في ظروف رفضها معارضوه.