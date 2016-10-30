توقف الملاحة الجوية في مطار دبي الدولي لفترة قصيرة بسبب طائرة بدون طيار

دبي- أ ف ب- توقفت حركة النقل الجوي في مطار دبي الدولي لساعة ونصف الساعة مساء السبت بسبب تحليق طائرة بدون طيار في ثالث حادث من هذا النوع في اقل من خمسة اشهر في واحد من انشط مطارات العالم.

واغلق المجال الجوي حول المطار من الساعة 19,25 إلى الساعة 20,49 (15,25 الى 16,49 ت غ) “بسبب نشاط غير مصرح له لطائرة بدون طيار”، مما ادى الى اضطراب في حركة النقل، كما قالت سلطة مطارات دبي.

واكدت سلطة مطارات دبي أن “السلامة أولويتنا”، مذكرة “بعدم السماح باستخدام الطائرات بدون طيار بدون تصريح/ إذن من السلطات المعنية ومنعها قطعيا في المناطق المحظورة” في شريط بعرض خمسة كيلومترات حول اي مطار.

وكانت السلطات اعلنت في 28 ايلول/ سبتمبر الماضي انها اوقفت حركة الملاحة في مطار دبي نصف ساعة اثر رصد تحليق غير مصرح به لطائرة من دون طيار.

كما علقت حركة الملاحة في المطار نفسه لاكثر من ساعة في 12 حزيران/ يونيو للسبب نفسه. وافادت وسائل اعلام محلية في حينه، ان هذا التعليق كان الثاني من نوعه خلال 18 شهرا.

ومطار دبي الدولي واحد من انشط مطارات العالم في عدد المسافرين وتستخدمه نحو مئة شركة طيران، لاكثر من 260 وجهة في العالم.

وبلغ عدد مستخدمي المطار العام الماضي 78 مليون شخص، بزيادة 10,7 بالمئة عن العام الذي سبقه. وفي شباط/ فبراير، دشنت السلطات مبنى جديدا في المطار يرفع طاقته الاستيعابية الى 90 مليون سنويا.

وفي العام 2013، افتتحت دبي مطار آل مكتوم الدولي، والذي من المتوقع ان تبلغ طاقته الاستيعابية عند انجازه، 120 مليون مسافر.