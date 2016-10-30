اخلاء اوبرا ميتروبوليتان في نيويورك بسبب مسحوق أبيض غامض

نيويورك- أ ف ب- اخلت السلطات الامريكية دار الاوبرا في نيويورك السبت بعدما قام أحد الحاضرين برش مسحوق ابيض غامض قد يكون رماد صديق له في مكان فرقة الاوركسترا خلال استراحة بين فصلين لعرض.

واقترب المشاهد من مكان الاوركسترا ونثر هذه المادة، كما قالت دار الاوبرا.

وابلغ الحضور بان عرض اوبرا “غيوم تيل” علق وان عليهم مغادرة مركز لينكولن، بينما كانت شرطة مكافحة الارهاب في طريقها الى الاوبرا.

وقالت الشرطة ان لديها “وصف دقيق للشخص” الذي قام برش المسحوق لكنها لم توقف احد ولم يصب أي شخص باذى.

وصرح جون ميلر مساعد قائد شرطة نيويورك المكلف مكافحة الارهاب للصحافيين “تحدثنا الى عدد من الشهود. قالوا انهم حاوروا رجلا جاء من خارج نيويورك. قال لهم انه جاء لينثر خلال العرض رماد صديق كان يرعاه في كل ما يتعلق بالاوبرا”.

واضاف ان عينات من هذا المسحوق ارسلت الى المختبر لتحليلها.

والغت دار الاوبرا عرضا آخر كان مقررا في اليوم نفسه.