فتح مراكز التصويت لأول انتخابات رئاسية في مولدافيا خلال 20 عاما

كيشيناو- أ ف ب- بدأ المولدافيون الاحد الادلاء بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية بالاقتراع العام منذ 1997، يتنافس فيها مؤيدو التقارب مع روسيا والمدافعون عن تكامل مع الاتحاد الأوروبي.

وقد فتحت مراكز التصويت في الساعة 7،00 (5،00 تغ) لهذه الانتخابات التي تبدو نتائجها متقاربة في مولدافيا التي يبلغ عدد سكانها 3،5 ملايين نسمة، وتعصف بها أزمة سياسية عميقة ناجمة عن اكتشاف عملية تزوير مصرفي كبيرة العام الماضي.

ويتنافس تسعة مرشحين في هذه الانتخابات التي ستؤدي للمرة الاولى منذ 1997 إلى انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع العام بعد قرار اتخذته المحكمة الدستورية في اذار/ مارس.

وتتنافس في الانتخابات، القوى المؤيدة لاوروبا في السلطة، والمعارضة الموالية لروسيا، والتي يعتبر زعيمها رئيس حزب الاشتراكيين ايغور دودون الاوفر حظا للفوز في الدورة الاولى.

ويعد هذا الرجل (41 عاما) الذي كان وزيرا للاقتصاد في حكومة يقودها شيوعيون، بـ”اعادة شراكة استراتيجية مع روسيا” والسعي إلى “الغاء الجانب الاقتصادي من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي” الذي وقعته في 2014 السلطات الموالية لأوروبا.

وابرز منافسيه هي مايا ساندو (44 عاما). وتعد هذه المرشحة عن معارضة وسط اليمين، ووزيرة التعليم السابقة التي عملت مع البنك الدولي، بـ”مولدافيا اوروبية”.

وتعد مولدافيا، الجمهورية السوفياتية السابقة، الواقعة بين رومانيا واوكرانيا، واحدا من افقر البلدان الاوروبية، اذ يعيش 41% من سكانها بخمسة دولارات يوميا، كما يقول البنك الدولي.

وفي 2015، أدى اكتشاف اختفاء مليار دولار من صناديق ثلاثة مصارف في البلاد، أي ما يوازي 15% من اجمالي الناتج المحلي، الى تسيير تظاهرات ضخمة شارك فيها المؤيدون لاوروبا والموالون لروسيا، المنبثقون من القوى اليمينية واليسارية.

ومنذ ذلك الحين، تعاقبت ثلاث حكومات لم تتمكن من امتصاص غضب المولدافيين الذين يعتبرون طبقتهم السياسية غارقة في الفساد.