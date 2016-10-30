38 قتيلا في غارتين شنتهما قوات التحالف العربي على سجن في اليمن

عدن- أ ف ب- قتل 38 شخصا على الاقل من المتمردين الحوثيين والسجناء السبت في غارتين جويتين شنتهما قوات التحالف العربي على مبنى إدارة للامن يضم سجنا في غرب اليمن، حسب حصيلة جديدة اعلنها الاحد مسؤول في المنطقة.

وقال مسؤول الخدمات الطبية في مديرية الزيدية شمال مدينة الحديدة الساحلية (غرب) لوكالة فرانس برس ان جثث الضحايا الـ38 نقلت إلى مستشفيات مدينة الحديدة، موضحا ان الجرحى بالعشرات.

ولم يوضح هذا المصدر الذي طلب عدم كشف هويته عدد السجناء وهم من المعارضين للحوثيين وحلفائهم، الذين قتلوا في الغارتين.

وكان مصدر عسكري قريب من الحوثيين صرح لوكالة فرانس برس السبت ان ضربتين جويتين دمرتا مبنى ادارة الامن الذي يضم سجنا فيه أكثر من 40 سجينا. واضاف المصدر ان عددا من الحوثيين الذين كانوا موجودين داخل المبنى قتلوا ايضا.

وتحدث المصدر نفسه ومصادر طبية عن سقوط ثلاثين قتيلا موضحا ان حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، اذ لا يزال بعض الضحايا تحت الانقاض.

وكان 17 مدنيا على الاقل قتلوا السبت في مدينة الصلو بجنوب غرب اليمن في غارات جوية للتحالف العربي، كما افاد طبيب في المستشفى العام ومسؤول محلي ووكالة “سبأ نيوز″ التابعة للمتمردين.

وتقع الصلو جنوب شرق تعز التي تحاول القوات الموالية التقدم نحوها. والصلو باتت موقعا لقتال عنيف بين المتمردين والقوات الحكومية منذ اشهر عدة.

وتزامن ذلك مع رفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي السبت خطة سلام اقترحتها الامم المتحدة لانهاء النزاع.

ويشن التحالف العربي بقيادة السعودية حملة غارات جوية منذ اذار/ مارس 2015 لدعم هادي والتصدي للحوثيين وحلفائهم من انصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وادى النزاع الى مقتل زهاء 6900 شخص ونزوح نحو 35 الفا منذ آذار/ مارس 2015، بحسب ارقام الامم المتحدة.