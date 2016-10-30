الجيش اليمني يعلن أسر 10 “حوثيين” وقوات “صالح” في تعز

اليمن- الأناضول- أعلنت قوات الجيش اليمني، الأحد، أسر 10 من مسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، في محافظة تعز، وسط البلاد.

وقالت قيادة محور تعز العسكري التابعة للجيش الوطني الموالي للحكومة، في إحاطة صحفية مقتضبة وصلت الأناضول، إن “قوات الجيش الوطني والمقاومة، أسرت 10 من المليشيا الانقلابية بمنطقة بني عمر بمديرية الصلو جنوبي محافظة تعز″.

وأضافت قيادة محور تعز أن “قوات الجيش الوطني والمقاومة، استعادت السيطرة على موقع قرن الشامي من الحوثيين في المنطقة نفسها”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول ما أفادت به قيادة محورتعز العسكري، أو التحقق من مصدر مستقل.

وأمس السبت قتل 21 من مسلحي الحوثي وقوات صالح، فيما قتل 3 من أفراد الجيش والمقاومة في مواجهات بين الطرفين بعدة جبهات في محافظة تعز، حسبما أفاد بيان للمقاومة الشعبية.

ويشهد اليمن حرباً منذ نحو عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألفًا آخرين، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن نزوح أكثر من 3 ملايين يمني في الداخل.