تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم بسكين في هامبورغ

هامبورغ- د ب أ- أعلنت وكالة أنباء “أعماق” الناطقة باسم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤولية التنظيم عن هجوم بسكين على شخصين في مدينة هامبورغ الألمانية منتصف شهر تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

وأوضحت الوكالة ليلة السبت/الأحد أن “جنديا” تابعا لتنظيم (داعش) هو الذي قام بالهجوم الذي حدث يوم 16 من هذا الشهر.

يذكر أن مجهولا قتل شابا (16 عاما) بعدة طعنات سكين على ضفاف نهر ألستر بمدينة هامبورغ في هذا اليوم.

كما ألقى الجاني الفتاة (15 عاما) التي كانت مرافقة للشاب في المياه، ولكنها لم تصب.

ولم تسطع الشرطة حتى الآن إعطاء أية معلومات عما إذا كان بيان (داعش) يتعلق بهذه الواقعة أم لا.

يشار إلى أن تنظيم (داعش) نفسه لم يوضح في البيان الذي نشرته “أعماق” باللغتين العربية والإنجليزية إذا ما كان الجاني المزعوم قد قتل أم لا.

ولم يتم التحقق حتى الآن من بيان تنظيم (داعش) بشكل مستقل.