هزة ارضية جديدة في ايطاليا شعر بها سكان روما

روما- أ ف ب- ضربت هزة ارضية جديدة تبلغ شدتها 6,6 درجات حسب المعهد الامريكي للجيولوجيا، ايطاليا وشعر بها سكان روما حيث اهتزت الجدراء لثوان.

وحدد مركز هذه الهزة الجديدة في وسط ايطاليا على بعد ستة كيلومترات عن مدينة نورسيا الصغيرة. وهي تأتي بعد زلزالين بلغت شدتهما 5,5 درجات و6،1 درجات في وسط ايطاليا.

وادت الهزة الجديدة الى دمار جديد لكنها لم تسبب ضحايا على ما يبدو. وقد تم اجلاء سكان معظم القرى المحيطة بهذه المنطقة.

واظهرت لقطات بثها التلفزيون عددا من سكان نورسيا متجمعين في واحدة من ساحات القرية، وكذلك مباني منهارة بينها كنيسة سان بينيديتو التي بنيت في القرن الرابع عشر.