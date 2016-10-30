الدفاع الروسية: التحالف الدولي يوجه تسع ضربات إلى الأحياء السكنية في الموصل

موسكو- د ب أ- أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف الأحد أن طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وجهت تسع ضربات، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إلى الأحياء السكنية بمدينة الموصل العراقية، طبقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للانباء.

وقال المتحدث للصحفيين: “إن الطائرات الروسية والسورية لا تقوم بأي طلعات فوق مدينة حلب لليوم الـ 13 على التوالي. وبالمقارنة، وجه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة تسع ضربات جوية إلى الأحياء السكنية لمدينة الموصل العراقية”.

وتابع قائلا: “ومن أجل توضيح مدى دقة هذه الضربات ومدى التزام التحالف بالقانون الإنساني الدولي، أود الإشارة إلى أن اثنتين من الضربات نفذتا بواسطة قاذفات /بي 52 إيتش/ الاستراتيجية”.

وبشأن الوضع في حلب، قال كوناشينكوف للصحفيين إن “شدة القصف على المباني السكنية والممرات الإنسانية من قبل الإرهابيين في حلب، لا تنخفض. ورغم ذلك تمكن 12 سوريا، الليلة الماضية، من الخروج والانتقال إلى مناطق آمنة عبر أحد الممرات في حي المشارقة” حسب سبوتنيك.