الجيش المصري يعلن مقتل أربعة عسكريين بمواجهات مع مسلحين في سيناء

القاهرة- أ ف ب- اعلن الجيش المصري الأحد مقتل أربعة من عناصره في مواجهات مع مسلحين في شمال سيناء في إطار حملة عسكرية لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على مدن شمال سيناء.

ويواصل الجيش حملة مداهمات ضد مناطق تمركز الجهاديين الذين يستهدفون قوات الامن منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي عام 2013.

وقال الناطق باسم الجيش المصري في بيان على صفحته على فيسبوك “أسفرت أعمال القتال عن استشهاد أربعة من المقاتلين أبطال القوات المسلحة”.

وأشار إلى مقتل 6 تكفيريين والقبض على عدد من المطلوبين وتفجير 12 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات الأمن كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر.

سبق وان أعلن الجيش مقتل خمسة من عناصره في مواجهات تلت مقتل 12 جنديا في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في هجوم على حاجز أمني بقذائف الهاون والرصاص في منطقة بئر العبد في شمال سيناء.

وتؤكد الحكومة مقتل مئات من عناصر الشرطة والجنود في هجمات الجهاديين الذين يستهدفون في بعض الاحيان القاهرة ودلتا النيل.

كما استهدف المسلحون اجانب واعلنوا مسؤوليتهم عن تفجير طائرة ركاب روسية كانت تنقل سياحا من منتجع شرم الشيخ عام 2015 ما اسفر عن مقتل جميع ركابها الـ224.