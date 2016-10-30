السعودية: مقتل رجل أمن وإصابة آخر في القطيف

القاهرة – د ب أ – أفادت تقارير إخبارية الأحد، بمقتل رجل أمن وإصابة آخر جراء إطلاق نار كثيف تعرضت له دوريتهما بالقرب من إشارة الخامسة في القطيف بالمنطقة الشرقية بالسعودية.

وذكر موقع “العربية.نت” أن إطلاق النار جاء من سيارة مجهولة، وأدى إلى مقتل رجل أمن وجرح آخر.

وأضاف الموقع، أنه من المنتظر أن تصدر الجهات الأمنية بياناً خلال الساعات القادمة لكشف ملابسات الحادث.

وكان الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بالسعودية أعلن الثلاثاء الماضي، مقتل رجلي أمن بعد تعرضهما لإطلاق نار.