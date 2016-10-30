جاويش أوغلو يبحث مع كيري مطالبة واشنطن لعائلات موظفي قنصليتها مغادرة تركيا

أنقرة – الأناضول – بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأحد، مع نظيره الأمريكي جون كيري، طلب واشنطن، أمس، من عائلات موظفي قنصليتها في مدينة إسطنبول مغادرة البلاد.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن “الوزير جاويش أوغلو، تناول في اتصال هاتفي مع كيري، مطالبة الولايات المتحدة لرعاياها من عائلات موظفي قنصليتها بإسطنبول، مغادرة البلاد”.

وأكّدت المصادر ذاتها، أن الوزيران بحثا أيضاً التعاون الثنائي بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.