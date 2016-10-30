سمية الخشاب تكشف حقيقة طلاقها “السرّي”

القاهرة ـ نفت الفنانة المصرية سمية الخشاب ما أسمتها بـِ”الأقاويل” والشائعات التي لا تمت الى الواقع بِصِلة، والتي تتحدث عن طلاقها في سرية تامة.

وقالت الخشاب في تصريحات صحافية إنّها لا تهتم بتلك الشائعات ولا تعطيها أكثر من حجمها، ودائمًا تنظر إلى الأمام حتى لا اتأثر بما يقال عنها.

ومن جانب آخر، أشارت الفنانة الجميلة إلى أن الجزء الثاني من “حدائق الشيطان” قد تم تأجيله إلى العام المقبل، موضحة أنها ستشارك في سباق الدراما الرمضاني لعام 2017، من خلال مسلسل “الحلال”.