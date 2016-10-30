بوكيتينو يتصدر قائمة المطلوبين في ريال مدريد

لندن ـ قالت تقرير صحافية إنجليزية، إن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، دخل ضمن قائمة المدربين المطلوبين لخلافة زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني.

وأكدت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أعد قائمة من المدربين المرشحين لتدريب النادي الملكي في الصيف القادم، جاء في مقدمتها المدرب الأرجنتيني الشاب بوكيتينو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم نجاح زيدان في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي مع النادي الملكي، إلا أن هناك العديد من الشكوك حول استمراره مدربًا للميرنجي لفترة طويلة، خاصة إذا لم يستطع الفوز بلقب الليجا هذا الموسم.

وغاب ريال مدريد عن التتويج بلقب الليجا لمدة 4 مواسم متتالية منذ آخر مرة فاز فيها باللقب في موسم 2011/2012، ليحقق غريمه التقليدي برشلونة اللقب 3 مرات في آخر 4 سنوات، بينما حقق جاره اللدود أتلتيكو مدريد اللقب مرة واحدة.

ووفقًا للصحيفة، فإن دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام، يدرك أنه سيدخل في معركة الصيف القادم، من أجل تحصين بوكيتينو من اهتمام ريال مدريد.

وعلى الرغم من أن المدرب الأرجنتيني وقع عقدًا لمدة 5 سنوات مع توتنهام في الصيف الماضي، إلا أنه يمتلك طموحًا كبيرًا ويرغب في خوض تجربة التدريب داخل أحد أكبر الأندية في العالم.

يذكر أن بوكيتينو كان المرشح الأول من جانب السير أليكس فيرجسون، المدير الفني الأسطوري لمانشستر يونايتد، لخلافة المدرب الهولندي فان جال في تدريب الشياطين الحمر، إلا أن الإدارة فضلت التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.