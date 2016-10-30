جيش الفتح في سوريا يقتحم مشروع 3000 شقة ويقصف الاكاديمية العسكرية في حلب

حلب – د ب أ – بدأ مسلحو جيش الفتح في سوريا الأحد، اقتحام مشروع 3000 شقة جنوب غرب مدينة حلب .

وقال مصدر إعلامي من جيش الفتح :” اقتحم جيش الفتح مشروع 3000 شقة بعد تمهيد مدفعي وصاروخي بعشرات القذائف ثم تبعه تفجير بسيارة مفخخة استهدف قوات النظام والميليشيات الموالية لها وأن اشتباكات عنيفة تدور داخل المشروع وفي محيط الاكاديمية العسكرية”.

وأضاف أن “العشرات من عناصر النظام والمليشيات الموالية لها سقطوا قتلى وجرحى في القصف والسيارة المفخخة “.

وأضاف المصدر ، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، أن “مجموعة من الانغماسيين استطاعوا الدخول الى حي حلب الجديدة ، ويخوضون مواجهات مع قوات النظام بعد تسللهم من منطقة منيان غرب حلب والتي تمت السيطرة عليها يوم امس “.

وكشف المصدر أن طائرة حربية للنظام شنت غارة عن طريق الخطأ بالصواريخ الفراغية على تجمعات النظام وميليشياته داخل الأكاديمية العسكرية .

وأشار إلى أن جيش الفتح قصف بالدبابات فندق ديديمان واستهدف اجتماعاً لقيادة ميليشيا النجباء العراقية وحزب الله اللبناني وعدد من الضباط التابعين لقوات النظام .

من جانبها قالت مصادر عسكرية في مدينة حلب إن ” مسلحي المعارضة قصفوا بالغازات السامة محيط الاكاديمية العسكرية غرب حلب “.