كيري يزور ايرلندا لإجراء مباحثات حول ايرلندا الشمالية وسوريا

لندن – د ب أ- وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأحد، إلى ايرلندا لإجراء مباحثات مع نظيره الأيرلندي شارلي فلاناجان، يتوقع أن تركز على ايرلندا الشمالية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسوريا.

ومن المقرر أن يلتقي كيري وفلاناجان في بلدة تيبراري ، والتي يتسلم فيها أيضاً الوزير الزائر جائزة تيبراري الدولية للسلام في وقت لاحق اليوم قبل أن يتوجه كيري إلى لندن الاثنين.

وقبل الزيارة ، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن كيري وفلاناجان سوف يجريان “مناقشة حول عملية السلام في أيرلندا الشمالية وعدد من القضايا الإقليمية والعالمية”.

وقال منظمون إن “جائزة تيبراري الدولية للسلام” السنوية قد منحت لكيري عن “جهوده الرامية لإنهاء الصراع على مستوى العالم ، ولا سيما دوره في المفاوضات التي تهدف لتسليم الأسلحة الكيميائية المعلن عنها في سوريا”.

وفي لندن ، يعتزم كيري الاجتماع الاثنين مع :”نظرائه الدوليين للمناقشة حول الوضع في ليبيا وسبل تحسين الدعم لحكومة الوفاق الوطني”.

كما يلتقي كيري عمدة لندن صادق خان ويتسلم جائزتين أخريين لتكريمه عن مساهماته فيما يتعلق بالعلاقات الدولية.