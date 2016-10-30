مصادر عراقية : قوات الحشد الشعبي تواصل تقدمها باتجاه بلدة تلعفر

الموصل - د ب أ -أفادت مصادر عسكرية عراقية الاحد، بأن قوات الحشد الشعبي واصلت تقدمها عبر المحور جنوب غربي مدينة الموصل.

وقالت مصادر في قيادة عمليات نينوى إن القوات العراقية في جميع المحاور تواصل عملياتها العسكرية وتفتيش ورفع العبوات الناسفة في المناطق والقرى المحررة في حين سجلت قوات الحشد الشعبي خطوات متقدمة وصولاً الى بلدة تلعفر.

وأوضحت أن قوات الحشد تمكنت اليوم من السيطرة على قرى (امريني والجرن ودلاوية وعين البيضة والشيك مرج الديباج) بعد اشتباكات مع التنظيم بعد سيطرتها السبت على 10 قرى.