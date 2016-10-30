مقتل 19 من عناصر جماعة “عسكر طيبة” في قصف جوي شرق أفغانستان

دانجام – د ب أ – قتل 19 مسلحاً على الاقل، ينتمون إلى جماعة “عسكر طيبة” في غارة جوية بإقليم “كونار” شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للانباء الاحد.

وقالت وزارة الداخلية إن القصف الجوي، جرى في منطقة “دانجام” بالاقليم وأصيب ثمانية مسلحين على الاقل من الجماعة الارهابية.

وجاء في بيان صادر من وزارة الداخلية إنه تم تدمير قاذفة صواريخ من طراز “إيه.بي.إم1-” ومدفع رشاش ثقيل، تابعين للجماعة الارهابية أيضاً في الغارة الجوية.

وتابعت الوزارة أن عملية ضخمة تجرى في منطقة “دانجام” لتطهير المنطقة من الجماعات الارهابية.

وكان مسؤولون محليون في إقليم “نوريستان” المجاور قد صرحوا في منتصف عام 2014، إن جماعة “عسكر طيبة” التي تتخذ من باكستان مقراً لها تحاول إقامة قواعد في الاجزاء الشرقية من البلاد.

وأضاف المسؤولون أن أكثر من مئة من عناصر الجماعة تم نشرهم في إقليم “نوريستان” في محاولة لاقامة معسكرات تدريب في منطقة “كامديش” هناك.

وتعد جماعة “عسكر طيبة” ، التي تعرف أيضا بـ”جيش الصالحين” هي واحدة من أكبر وأكثر الجماعات المسلحة خبرة وتركز نشاطها على كشمير.

كما اتهمت الجماعة بتنسيق وتنفيذ هجوم على القنصلية الهندية في إقليم “هيرات” غرب أفغانستان في عام 2014 ، حسب الوكالة الافغانية.