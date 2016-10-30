الجيش اليمني يعلن عن مقتل قائد عسكري “حوثي” شمال غربي البلاد

اليمن- الأناضول – أعلن الجيش اليمني، الأحد، مقتل قائد المحور العسكري لمسلحي “الحوثي” وحلفائهم من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في مدينة حرض بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة لقوات الجيش، في تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “قتل قائد الحوثيين العميد عقيل الشامي، في قصف مدفعي للقوات الحكومية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية”.

وأضاف، أن العشرات من الحوثيين وقوات صالح “لقوا حتفهم جراء القصف المكثف، كما تم تدمير 3 مخازن أسلحة، ودبابة، وآليات مسلحة، في مدينتي ميدي وحرض مساء أمس السبت”.

ولم يُشر المركز إلى تفاصيل أكثر حول طبيعة الحادث، ولم يورد حصيلة محددة حول قتلى الحوثيين.

من جهته، أكد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية، مقتل العقيد “الشامي”، قائلاً إنه “لقي حتفه اليوم الأحد، نتيجة إصابته بجروح بالغة خلال قصف ليلة أمس″.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين حول ما ذكره المركز، علماً بأنهم لا يعلنون عن حصيلة وطبيعة قتلاهم.

ويشهد اليمن حرباً منذ أكثر من عام ونصف بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن نزوح أكثر من 3 ملايين يمني في الداخل.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي (بمشاركة جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عمان)، عمليات عسكرية في اليمن ضد “الحوثيين”، وذلك استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية”.