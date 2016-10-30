الهلال الأحمر: العثور على 16 جثة لمهاجرين جرفتها المياه على شاطئ ليبي

طرابلس – رويترز – قال متحدث باسم الهلال الأحمر الأحد، إن المياه جرفت 16 جثة لمهاجرين على شاطئ في مدينة زوارة في غرب ليبيا.

وقال الخميس البوسيفي إن الجثث التي انتشلت السبت جميعها لرجال يبدو أنهم من أفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف أن الجثث مشوهة وأنه ليست لديه فكرة متى غرقوا.

وليبيا نقطة انطلاق للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا. ويسافرون في زوارق غير مجهزة كثيراً ما تتحطم أو تغرق.

وسُجلت وفاة أكثر من 3740 مهاجراً هذا العام في البحر المتوسط أغلبهم في الطريق بين ليبيا وإيطاليا.