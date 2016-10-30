الداخلية السعودية تحبط عمليتين إرهابيتين تستهدفان رجال الأمن وملعب الجوهرة بجدة

الرياض – د ب أ - أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي الاحد، الإطاحة بخلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وإحباط تهديد إرهابي يستهدف ملعب الجوهرة بجدة.

وقال اللواء التركي ، في بيان بثته وكالة الانباء السعودية “واس″ اليوم إن الجهات الأمنية المختصة ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، فقد تعاملت مع معلومات عن أنشطة وتهديدات إرهابية مرتبطة بتنظيم “الدولة الاسلامية” في الخارج وبلوغ الترتيبات فيها إلى مراحل متقدمة تُشير إلى وجود أعمال إرهابية وشيكة الوقوع مما ضاعف من وتيرة الجهود الأمنية المبذولة لاستباق ما يخطط إليه والحيلولة دون وقوعها .

وأشار إلى الإطاحة بخلية إرهابية، مكونة من أربعة أشخاص تتخذ من محافظة شقراء منطلقاً لأنشطتها ‏التي تركزت على استهداف رجال الأمن، وتواصل عناصرها في ذلك مع أحد القيادات بتنظيم الدولة في سوريا وتلقي التعليمات والأوامر منه للعمل على تنفيذها،

ولفت إلى أنه بعد تحديد هويات عناصر هذه الخلية، جرى وفق عملية متزامنة القبض عليهم.

وحسب المتحدث ، ” أقروا تحقيقياً في أقوالهم بعلاقتهم المباشرة بهذه الخلية ونشاطهم فيها وتواصلهم مع عناصر التنظيم في سوريا، ورصدهم لعدد من رجال الأمن يعملون بجهات أمنية مختلفة في مناطق (الرياض -تبوك -الشرقية) وتمرير معلوماتهم إلى التنظيم في الخارج استعداداً لاستهدافهم لاحقاً وفق ما يصدر لهم من توجيهات من التنظيم الضال”.

وأشار لإيقاف ستة أشخاص آخرين (سعوديي الجنسية) لتوفر ما يفيد بعلاقتهم بالمذكورين ويجري التحقيق معهم في علاقتهم بالخلية ونشاطاتها.

كما أعلن اللواء التركي أن معلومات توفرت تفيد بوجود تهديد إرهابي يستهدف ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة أثناء مباراة منتخبي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي أقيمت في الثالث من تشرين أول/ أكتوبر الحالي ، باستخدام سيارة مفخخة يتم وضعها في المواقف التابعة للملعب.

وأشار الى أن الجهات الأمنية تعاملت مع التهديد على أقصى درجات الجدية، وفرضت على الفور مزيداً من التعزيزات والتدابير على الموقع بكامل محيطه للتعامل الحاسم مع أي حالة اشتباه يتم رصدها، وضاعفت في الوقت ذاته من جهودها الميدانية بحثاً وتقصياً عن الأطراف المشتبه بعلاقتهم بالتهديد”.

وأعلن اللواء التركي أن قوات الامن تمكنت من القبض على باكستانيين اثنين وسوري وسوداني.

كما أعلن اللواء التركي ان التحقيقات القائمة في عدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية في محافظة القطيف ومدينة الدمام،شرق المملكة وتمثلت في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، أسفرت تورط ثمانية يحملون الجنسية السعودية وبحريني واحد .

ودعت وزارة الداخلية المتورطين بالمسارعة بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، كما حذرت كل من يتعامل معهم أنه سيجعل من نفسه عرضة للمحاسبة، مشيرا الى ان من سيقوم بالإبلاغ عنهم سيحصل على المكافآت المقررة ومقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى خمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب وإلى سبعة ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.