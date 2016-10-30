استشهاد فلسطيني وإصابة شرطييْن إسرائيليين في عملية دهس جنوبي الضفة

القدس المحتلة- الأناضول- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملية دهس، وقعت مساء السبت، بالقرب من بلدة بيت أُمّر، جنوبي الضفة الغربية.

وقال الجيش في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه: “وقعت عملية دهس بالقرب من بيت أمر”.

من جهتها، قالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، إن شرطييْن إسرائيليين اثنين، أصيبا بجراح طفيفة في عملية الدهس، التي استهدفت قوات من شرطة حرس الحدود.

وأضافت: “أطلق أفراد القوة النار على المهاجم وهو ما أدى على ما يبدو، إلى مصرعه في المكان”.

ولكن المحطة الثانية في التلفاز الإسرائيلي، قالت إن المهاجم استشهد بالفعل، دون الكشف عن هويته.