إصابة ستة أشخاص بينهم ثلاثة رجال شرطة إثر تفجير انتحاري في سيناء

القاهرة- د ب أ- أصيب ثلاثة رجال شرطة مصريين وثلاثة مدنيين، الأحد، بعدما فجر انتحاري سيارة مفخخة في شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إنه أثناء مرور فوج أمنى بدائرة قسم ثان العريش، قام انتحاري يقود سيارة مفخخة بتفجير السيارة بالقرب من مسار الفوج، “ما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الشرطة وثلاثة مواطنين تصادف مرورهم بمحل الواقعة بإصابات طفيفة.. وحدوث تلفيات بإحدى المدرعات وسيارة شرطة”.

وذكر البيان أن الأجهزة الأمنية انتقلت على الفور إلى محل الواقعة وتم فرض طوق أمنى، فيما نقل المصابون إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ولفت إلى العثور بمكان الحادث “على أشلاء لأحد الأشخاص (يرجح إنها للعنصر الانتحارى)”، مضيفا أنه يجري فحصها بينما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث.