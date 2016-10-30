عاريات مهرجان قرطاج يُثرنَ الجدل ومُخرجة تونسية: من لا يريد الصدور العارية فليبق في بيته

تونس ـ أثارت أزياء الفنانات التونسيات بالخصوص، إلى جانب العربيات والأفريقيات الانتباه والتفاعل، في افتتاح الدورة السابعة والعشرين لمهرجان قرطاج السينمائي، الجمعة.

11-12وشُدّ البعض لجمال بعض الفنانات وظهورهن بأناقة كبيرة برغم ما كشفن من مفاتن، بينما ركز أغلبية النشطاء على الفساتين التي ظهرت بها الفنانات، وكشفت الكثير من المفاتن، حتى أن البعض علق على ذلك بالقول “مهرجان للسينما أم عرض للأزياء؟”.

وردت المخرجة السينمائية التونسية سلمى بكار، بحسب “ارم نيوز″ على التعليقات الناقدة بالقول “من لا يريد الصدور العارية فليبق في بيته”.

و”ايام قرطاج السينمائية” التي انطلقت دورتها الاولى سنة 1966، هي أقدم مهرجان سينمائي في المنطقة العربية وافريقيا.

ويهدف المهرجان الذي تنظمه وزارة الثقافة التونسية، إلى التعريف بالسينما العربية والافريقية.

وأقيم حفل الافتتاح في “قصر المؤتمرات” (وسط العاصمة) حيث فرش السجاد الاحمر ليمشي عليه نجوم وضيوف المهرجان من امثال المصري جميل راتب ضيف شرف المهرجان والتونسية هند صبري ومواطنتها درة زروق.