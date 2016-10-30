أجر عادل إمام في مسلسل رمضاني للعام القادم 45 مليون جنيه مصري

القاهرة ـ يعتبر أجر الفنان عادل إمام الأعلى فى مصر، حيث تقاضى عن مسلسله “مأمون وشركاه” والذي عرض على قناة”ام بي سي”مبلغ 44 مليون جنيه مصري.

وذكر موقع “في الفن” أن المبلغ الذي تعاقد عليه عادل إمام هذا العام ليقدم مسلسل رمضاني لموسم 2017 هو 45 مليون جنيه مصري، يزبادة مليون جنية عن العام الماضي.

جدير بالذكر أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة اجتمع مع الفنان عادل إمام ونشر صورة من لقاءهما سويا دون الإعلان عن تفاصيل هذا اللقاء، ويبدو أن هذا الاجتماع هو للاتفاق على عرض مسلسل عادل إمام الجديد لرمضان 2017 على شاشة قناة”ONE”بشكل حصري، فمن المعروف أن القناة تسعى لعرض كل ما هو جديد وحصري.

وفي السنوات الأخيرة تُعرض أعمال عادل إمام عبر شاشة “ام بي سي”، ولم يتم الإعلان حتى الآن إن كان تم الاتفاق مع أبو هشيمة على عرض المسلسل عبر قناة”ON E”أم لا.

وكان عادل إمام تعاقد مع المنتج تامر مرسي على مسلسله لرمضان 2017 والذي سيحمل اسم “عفاريت عدلي علام”، وهو من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.