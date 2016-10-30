عايرتها بعنوستها فألقت بزوجة شقيقها وطفليها من الطابق الثالث

القاهرة ـ شهدت مدينة بني مزار في محافظة المنيا المصرية حادثة بشعة أقدمت عليها فتاة بإلقاء زوجة شقيقها وطفليها من الطابق الثالث ليلقوا مصرعهم في الحال، بسبب معايرتها المستمرة بتأخر سن زواجها وسوء معاملتها لها.

كان اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد عبدالفتاح الشحات، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، بإلقاء “أماني. ع″، (25 سنة)، زوجة شقيقها من الطابق الثالث وتدعى “هبة. س″، (28 سنة ـ ربة منزل)، أثناء حملها رضيعيها، وذلك لوجود خلافات بينهما بسبب قسوة معاملتها لها ومعايرتها المستمرة لها بالعنوسة.