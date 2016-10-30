شاب غيّر اسمه الى آيفون7 وحصل على نسخة مجانية

لندن ـ غيّر شاب أوكراني يدعى اولكسندر تورينو يبلغ من العمر 20 عاما اسمه رسميا إلى آيفون 7 وحصل على نسخة مجانية من الهاتف.

كانت شركة كمبيوتر فى كييف وعدت بتقديم 5 نسخ مجانية من هاتف آيفون 7 لأول خمسة أشخاص يغيرون أسماءهم قانونيا إلى آي فون 7.

ويبلغ سعر هاتف آي فون 7 في أوكرانيا نحو 850 دولارا أمريكيا، في حين أن تكلفة تغيير الاسم لا تتعدى 2 دولار لذا كانت صفقة رابحة بالنسبة للشاب الأوكراني.

وفوجئ أهل تورينو وأصدقاؤه بقيامه بهذه الخطوة الغريبة غير المتوقعة، وقالت شقيقته تعليقا على قراره “كان من الصعب القبول وتصديق أن هذا صحيح، فكل شخص فى هذا العالم يبحث عن وسيلة للتعبير عن نفسه، لكن لماذا لا يفعل ذلك بهذه الطريقة؟”.