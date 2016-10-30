الحشد الشعبي يكشف عن تدفق مقاتلي تنظيم “الدولة” من الرقة إلى الموصل

بغداد ـ د ب أ ـ صرح المتحدث الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي العراقي اليوم الأحد بأن قوات الحشد تحتاج نحو ثمانية أيام لتأمين الطرق المؤدية إلى قضاء تلعفر من سيطرة تنظيم داعش.

وقال النائب أحمد الأسدي الصحفيين في بغداد اليوم إن ” (قوات)الحشد الشعبي تحتاج من سبعة إلى ثمانية أيام لتطهير وتأمين الطرق المؤدية إلى قضاء تلعفر من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة لتسهيل دخول المقاتلين والتأكد من خلو المناطق المحاذية للطرق الرئيسة من العناصر الإجرامية والقناصة إضافة لحاجة المقاتلين إلى عدة أيام لحفر الخنادق والسواتر لتأمين جبهاتهم”.

وأوضح أن “الحشد الشعبي لديه معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بتدفق مقاتلي وإرهابيي داعش من مدينة الرقة السورية باتجاه الموصل العراقية”.

وأضاف أن “استخبارات الحشد تتبع هذه المعلومات بغية القضاء على العناصر المتسللة”.