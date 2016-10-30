إعلامي مصري يستقيل من رئاسة قناة “الغد” إثر حملة إعلانية مثيرة للجدل





القاهرة- الأناضول- أعلن الإعلامي المصري، عبد اللطيف المناوي، اليوم الأحد، استقالته من رئاسة فضائية “الغد العربي” الخاصة، وانتهاء علاقته بها، وذلك في أعقاب حملة إعلانية أطلقتها القناة مؤخرا، وأثارت جدلا واسعا.

وفي بيان صادر اليوم، حصلت “الأناضول” على نسخة منه، قال المناوي: ” قبل حوالي العام، بدأنا معاً مشروعاً إعلامياً طموحاً لإطلاق أول قناة إخبارية عربية من مصر، وخضنا التحدي الكبير معا”.

وأضاف: “حاولت قدر المستطاع الالتزام بكل ما تعهدت به تجاهكم مهنياً وإدارياً، وفعلت كل ما يضمن حقوقكم، ويعطيكم في نفس الوقت الحق أن تفخروا بالانتماء لاسم القناة مهنياً ومعنوياً”.

وتابع: “لكن يبدو أن الطريق وصل لنهايته في علاقتي الوظيفية بالقناة، وبالتالي بات من الصعب بالنسبة للطرفين، وبعد التطورات الأخيرة، الاستمرار في التعاون في هذا الجزء من العلاقة التي هي جزء من علاقة أكبر بيني وبين إدارة القناة وملاكها”.

وقبل نحو أسبوعين، أثارت حملة إعلانية أطلقتها “الغد”، جدلاً واسعاً في الشارع المصري، بعد أن وضعت صوراً إعلانية ضخمة لأحد برامجها، في شوارع ومداخل رئيسية بالقاهرة.

وأظهرت تلك اللوحات الإعلانية المرشد الإيراني، علي خامنئي، وهو يلتقط صورة على طريقة “سيلفي” من هاتف محمول، وفي الخلفية عدد من المعالم الخليجية الشهيرة؛ ما تسبب في هجوم واسع على القناة الإخبارية.

ووصل الهجوم على القناة العربية الخاصة التي تبث من القاهرة، إلى حد تقديم بلاغات من قبل محامين مصريين لجهات أمنية ضدها، لإلزامها بإزالة تلك الإعلانات، وهو ما تم في النهاية، بخلاف هجوم لمشاهير سعوديين على الأمر ذاته.

كما أزال الأمن المصري أيضاً إعلاناً مماثلاً يحمل صورة لوزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف، والولايات المتحدة جونم كيري، ومن خلفهما صورًا للدمار الذي لحق بسوريا.

وحينها رجح مصدر مسؤول في قناة “الغد”، فضل عدم ذكر اسمه، أن إزالة اللافتات جاءت لتلافي وقوع أزمات سياسية لمصر مع دول أخرى.

ولم يكن واضحا الغرض من اللوحات الإعلانية المشار إليها، غير أنها تسببت في هجوم على النظام المصري الحالي، عبر تدوينات وتغريدات لمستخدمي موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، و”تويتر”.

وعادة ما تعلن السلطات المصرية، تضامنها مع حرية الرأي والتعبير، وأنها لا تدخل أو توجه الإعلام المصري الخاص.

وقناة “الغد”، التي كان يرأسها المناوي، (رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون الحكومي إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك) هي أول قناة إخبارية عربية تنطلق من القاهرة (بدأت منتصف أكتوبر/تشرين أول العام الماضي) وتقدم تغطية إخبارية وتحليلية، وتبث من مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة التي تضم عددا كبيرا من الاستوديوهات.