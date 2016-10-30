 إحالة رئيسة بلدية ديار بكر التركية إلى القضاء بتهم تتعلق بالإرهاب





إسطنبول- د ب أ- أحالت النيابة العامة في ولاية ديار بكر التركية، اليوم الأحد، رئيسة البلدية جولتان قيشاناق، وعضو مجلس البلدية عن حزب “المناطق الديمقراطية”، فرات أنلي، إلى المحكمة في إطار تحقيقات بقضايا إرهاب.

وذكرت وكالة “الأناضول” للأنباء التي تديرها الدولة أن النيابة العامة أحالت إلى المحكمة قيشاناق وأنلي المتهمين بالانتماء إلى “حزب العمال الكردستاني” المحظور في تركيا، و”السعي لرفع سيادة الدولة عن بعض أجزاء الأراضي التركية”.

كانت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن ديار بكر، اعتقلت قيشاناق، الثلاثاء الماضي، بمطار ديار بكر، بينما تم اعتقال أنلي من منزله، بناء على قرار من قبل الادعاء العام في إطار التحقيقات الجارية حول الحزب المحظور الذي تعتبره تركيا “إرهابيا”.